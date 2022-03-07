Санкт-Петербург, 7 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. 7 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Уфой» со счетом 2:0.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились атакующий фланговый защитник сборной России Данил Круговой (51') и 25-летний бразильский вингер Малком (67' Артем Дзюба)

Статистика матча («Зенит"/ «Уфа»)

Удары 14/2

Удары в створ 7/2

Владение 64%/36%

Угловые 6/5

Нарушения 17/11

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Барриос, Круговой, Вендел (Алип, 78'), Сутормин (Караваев, 46'), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 86'), Дзюба (Сергеев, 69'), Алберто (Ерохин, 69').

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Кабутов, Касинтура, Журавлев, Фищенко (Иванов, 81'), Голубев (Никитин, 61'), Мрзляк (Камилов, 71'), Родригеш (Емельянов, 71'), Саплинов (Ортиз, 59').

«Зенит», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 44 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Уфа» с шестнадцатью очками осталась на пятнадцатом месте в зоне вылета.