Лондон, 7 марта, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что его решение принять участие во вторжении США в Афганистан и Ирак могло быть ошибкой. В интервью BBC Radio 4 он подчеркнул, что на тот момент считал, что принял правильное решение.

Center for American Progress Тони Блэр

Решение Блэра спровоцировало крупнейшую антивоенную демонстрацию 2003 года, в которой приняли участие сотни тысяч британцев.

«Люди часто говорят, что мое решение по Афганистану и Ираку было неправильным, но вы должны делать то, что считаете правильным», — сказал Блэр.

«Принимая важные решения, вы не осознаете различных аспектов проблемы, но, в конце концов, вам приходится прислушиваться к своему внутреннему голосу», — отметил он.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по НАТО, в первую очередь, Великобританией, вторглись в Афганистан и свергли режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако после двух десятилетий войны они были вынуждены покинуть Афганистан и правительство, находившееся под их защитой, пало.

Участие Великобритании во вторжении США в Ирак подверглось широкой критике во всем мире из-за отсутствия санкции Совета Безопасности и международной поддержки.