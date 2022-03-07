Кабул, , 18:23 — REGNUM Пшеницу из Пакистана, предоставленную Афганистану в качестве гуманитарной помощи, вполне можно использовать, и что видео с центрального элеватора страны о том, что пшеница «нечиста и изъедена насекомыми», является «фальшивкой». Об этом, как передает Аfintl.com, сообщил Абдулла Азам, помощник заместителя премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Абдул Гани Барадара.

Пшеница suraj

Он утверждает, что видео начальника элеватора было обнародовано неправильно.

Напомним, когда индийская и пакистанская гуманитарная помощь прибыли в Афганистан, было выпущено видео, в котором глава центрального элеватора Афганистана назвал пшеницу из Пакистана «нечистой и попорченной насекомыми».

Он сказал, что индийская пшеница лучшего качества.

Азам сообщил на странице в соцсети Твиттер, что «этот голос не принадлежит начальнику элеватора… Начальник элеватора был уволен за несколько дней до публикации видео».

Пакистан и Индия недавно передали Афганистану 3600 тонн и 2500 тонн пшеницы соответственно.