Москва, , 18:19 — REGNUM В студии Российского общества «Знание» прошел психологический онлайн-марафон «Познай себя». Спикеры марафона предложили разнообразные терапевтические методики, которые позволяют эффективно бороться со стрессом, помогают обрести внутреннее спокойствие и вернуть самоконтроль, рассказали о своих волонтёрских проектах и о том, как научиться помогать ближнему. Партнёрами марафона выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), президентская платформа «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж».

Психология ИА REGNUM

Онлайн-марафон стартовал с двухчасового трека Мастерской управления «Сенеж». Накануне Международного женского дня «Сенеж» и общество «Знание» пригласили в студию представителей прекрасной половины человечества.

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она сама является практикующим психологом. Автор «Сейчас очень важно каждому человеку быть психически устойчивым, сохранять самоконтроль и спокойствие, быть в ресурсном состоянии. Мы постарались в ходе марафона дать понятные инструменты достижения этого. Если человек находится в состоянии стресса или тревожности, важно успокоиться и обратить внимание на простые предметы и на то, что его окружает, — природа, дом, близкие люди. В состоянии тревоги нельзя принимать решения и делать скоропалительные эмоциональные выводы. Это может разрушить отношения с близкими людьми. И, конечно, сейчас особенно важно развивать критическое мышление — проверять и анализировать информацию. На платформе «Россия — страна возможностей» есть курс «Право знать», который поможет вам это сделать», — отрыла онлайн-марафон ведущая утреннего трека, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она сама является практикующим психологом.

Первый вопрос касался влияния физической активности на психоэмоциональное состояние. «Важно выбрать для себя правильную активность. Это может быть йога, дыхательные практики. Кому-то подходят физические нагрузки или даже просто прогулки, — рассказала в прямом эфире руководитель образовательной организации «Артист» ФГУП «Академия талантов» Евгения Долматова.

И она убеждена, что занятия спортом должны превратиться в приятную рутину.

«Движение снимает напряжение, убираются нежелательные отрицательные эмоции, переживания, они преобразуются в позитивные. Особенно это важно в трудные моменты для людей, склонных к тревоге и депрессии», — продолжила спикер.

Слушателям рассказали, как быть автором своей жизни научиться руководить ей в условиях изменений, справляться с тревогой, стрессом.

К примеру, Наталья Лукина, психолог, член Международной Профессиональной Гильдии психологов-игропрактиков, эксперт программы «Женщина-лидер» перефразировала известное изречение: «Кто умеет фильтровать информацию, тот владеет миром». И призвала всех к «информационному детоксу».

«Поток информации льётся на нас отовсюду. В этих условиях очень важно научиться правильно к ней относиться. От этого напрямую зависит качество жизни. Например, можно смотреть новости один раз в день, заходить в соцсети только в определённое время», — предложила Наталья Лукина.

Какие инструменты есть у родителей, чтобы помочь мотивировать детей раскрывать свои таланты. Во время марафона об этом рассказал Татьяна Тур, писатель, основатель федеральной сети детских творческих школ — студий Sound Media Kids, владелец и генеральный продюсер центра Sound Media, создатель первого в мире детского реалити-шоу «Кто ты?!».

«Обязательно хвалите детей каждый день. Но важно делать это искренне, с душой и любовью. Позвольте ребёнку выбрать талант самостоятельно — приведите туда, где ему помогут определиться, и просто наблюдайте. Если ваш ребенок решил стать «звездой» в соцсетях, обязательно научите его правилам безопасности в интернете, правилам общения. Родители — лучшие психологи для своих детей, но только при условии, когда они говорят с ними на равных и слышат их», — посоветовала Татьяна Тур.

А нужно ли детям говорить о том, что родители столкнулись со сложностями? На этот вопрос ответила Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области:

«Для детей до 6 лет мир — это семья. Если для них нет плохих новостей от близких, то они не заметят разные события в мире. А с подростками, которые уже владеют информацией и умеют ее находить, говорить нужно. С ними обязательно нужно садиться и проговаривать ценности и взгляды семьи, формировать традиции, рассказывать о том, что происходит и как реагировать. И сегодня это становится как никогда актуальным», — рассказала Евгения Чибис.

Как не поддаться цифровому психологическому давлению детям? Советы дала Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект» и выпускница программы «Женщина-лидер»: важно определить с ребёнком, каким ресурсам вы вместе доверяете; нужно объяснить, что интернет всё помнит и любая информация остаётся там навсегда; научите детей безопасным платежам; не забывайте о резервном хранении данных и научите этому своего ребёнка.

Основная часть онлайн-марафона прошла в студии общества «Знание». Открывала программу врач-психиатр, специалист в области тревожно-депрессивных, психосоматических и личностных расстройств Виктория Читлова, которая рассказала о том, как побороть состояние тревоги.

«Панические атаки — сейчас самое популярное расстройство психики, которое влияют на физическое состояние, — признала специалист. — Во время приступов выровняйте дыхание, переведите внимание от того, что происходит внутри организма, подумайте на отвлечённые темы». Но бояться таких состояний, по мнению психолога, нельзя, с ними нужно научится правильно работать. «Ведь тревожные люди — это творческие люди», — заключила Виктория Читлова.

В треке «Психологическая и консультационная помощь в части финансов и бизнеса» выступали генеральный директор ООО «Евраз Стил Билдинг», победитель конкурса «Лидеры России» Владислав Васильев и руководитель проектного офиса группа компаний ZENDEN, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Наумов.

«Найти мотивацию у подчинённого гораздо сложнее, чем постоянно использовать тактику кнута, — поделился своим опытом Владимир Васильев, — Если на человека постоянно давят, то никакие деньги не будут компенсировать его неудовлетворённость. Если на работе постоянно испытываешь негативные эмоции, то её нужно менять».

Второй спикер согласился с тем, что такой метод воздействия на подчинённых относителен.

«Ведь пряник тоже тяжёлый и им можно больно ударить, — привёл аллегорию Владимир Наумов, — Боссу нужно искать индивидуальный подход к каждому человеку, смотреть на его реакцию. Задача руководителя — получить от сотрудника максимальный эффект от каждого проведённого им рабочего дня, но всегда надо думать о перспективе. Ведь сотрудник может устать и написать заявление об увольнении».

Об альтернативных способах снятия психологического напряжения рассказал Игорь Бурганов, скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Международной академии архитектуры.

Игорь Бурганов, — Важнейший принцип для тех, кто хочет снять стресс с помощью творчества: нет задачи делать профессионально. Арт-терапия — другая плоскость, где передают свои эмоции через самовыражение при помощи кисти, карандаша, вокала». «Искусство и творчество всегда идут рядом с нами, — считает— Важнейший принцип для тех, кто хочет снять стресс с помощью творчества: нет задачи делать профессионально. Арт-терапия — другая плоскость, где передают свои эмоции через самовыражение при помощи кисти, карандаша, вокала».

Как волонтёры-психологи оказывают помощь населению, рассказала федеральный координатор направления «Психологическая помощь населению» Лейла Гаджимагомедова.

Она вместе с коллегами работает на горячей линии #МыВместе 8 (800) 200 34 11, где готовы выслушать и помочь профессиональным советом всем позвонившим. Также можно обратиться за советом к психологу в приложениях Viber, Telegram и во «Вконтакте», там работает чат-бот #МыВместе. Только за прошлый год к специалистам обратились более 3 тыс человек. Проект был создан в марте 2020 года Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом Росконгресс и ВОД «Волонтёры-медики» для поддержки нуждающихся в период пандемии коронавируса.

«Если у человека паническая атака, то его тело нужно вернуть обратно. В такой момент психолог учит технике «заземления», нужно объяснить, что физическое здоровье в порядке и всё идёт от головы, — поделилась эксперт, — Мы выполняем функции первой неотложной помощи, снимаем синдром, а дальше должны мотивировать человека обратиться к психотерапевту. Ведь главное — найти причины расстройства».

Юлия Рыкова, директор по внешним коммуникациям фонда «Я свободен», говорила о зооволонтёрстве. По её словам, россиян, которые активно участвуют в судьбе бездомных животных, — десятки тысяч. И при этом необязательно вступать в контакт с собаками или кошками, есть понятие «интеллектуального волонтёрства», когда помогают удалённо: отправляют корм, ведут соцсети, устраивают мероприятия.

«Там, где живут животные, всегда может пригодиться наша помощь, а они вознаградят нас обратно: собаки и кошки могут уменьшить стресс, беспокойство и депрессию и даже улучшить состояние сердечно-сосудистой системы», — сказала Юрия Рыкова.

Все выступления с онлайн-марафона «Познай себя» доступны в социальной сети ВКонтакте и на сайте Российского общества «Знание».