Общество «Знание»: как защитить ментальное здоровье при инфострессе?
Москва, 7 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В студии Российского общества «Знание» прошел психологический онлайн-марафон «Познай себя». Спикеры марафона предложили разнообразные терапевтические методики, которые позволяют эффективно бороться со стрессом, помогают обрести внутреннее спокойствие и вернуть самоконтроль, рассказали о своих волонтёрских проектах и о том, как научиться помогать ближнему. Партнёрами марафона выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), президентская платформа «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж».
Онлайн-марафон стартовал с двухчасового трека Мастерской управления «Сенеж». Накануне Международного женского дня «Сенеж» и общество «Знание» пригласили в студию представителей прекрасной половины человечества.
Первый вопрос касался влияния физической активности на психоэмоциональное состояние. «Важно выбрать для себя правильную активность. Это может быть йога, дыхательные практики. Кому-то подходят физические нагрузки или даже просто прогулки, — рассказала в прямом эфире руководитель образовательной организации «Артист» ФГУП «Академия талантов» Евгения Долматова.
И она убеждена, что занятия спортом должны превратиться в приятную рутину.
Слушателям рассказали, как быть автором своей жизни научиться руководить ей в условиях изменений, справляться с тревогой, стрессом.
К примеру, Наталья Лукина, психолог, член Международной Профессиональной Гильдии психологов-игропрактиков, эксперт программы «Женщина-лидер» перефразировала известное изречение: «Кто умеет фильтровать информацию, тот владеет миром». И призвала всех к «информационному детоксу».
Какие инструменты есть у родителей, чтобы помочь мотивировать детей раскрывать свои таланты. Во время марафона об этом рассказал Татьяна Тур, писатель, основатель федеральной сети детских творческих школ — студий Sound Media Kids, владелец и генеральный продюсер центра Sound Media, создатель первого в мире детского реалити-шоу «Кто ты?!».
А нужно ли детям говорить о том, что родители столкнулись со сложностями? На этот вопрос ответила Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области:
Как не поддаться цифровому психологическому давлению детям? Советы дала Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект» и выпускница программы «Женщина-лидер»: важно определить с ребёнком, каким ресурсам вы вместе доверяете; нужно объяснить, что интернет всё помнит и любая информация остаётся там навсегда; научите детей безопасным платежам; не забывайте о резервном хранении данных и научите этому своего ребёнка.
Основная часть онлайн-марафона прошла в студии общества «Знание». Открывала программу врач-психиатр, специалист в области тревожно-депрессивных, психосоматических и личностных расстройств Виктория Читлова, которая рассказала о том, как побороть состояние тревоги.
В треке «Психологическая и консультационная помощь в части финансов и бизнеса» выступали генеральный директор ООО «Евраз Стил Билдинг», победитель конкурса «Лидеры России» Владислав Васильев и руководитель проектного офиса группа компаний ZENDEN, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Наумов.
Второй спикер согласился с тем, что такой метод воздействия на подчинённых относителен.
Об альтернативных способах снятия психологического напряжения рассказал Игорь Бурганов, скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Международной академии архитектуры.
Как волонтёры-психологи оказывают помощь населению, рассказала федеральный координатор направления «Психологическая помощь населению» Лейла Гаджимагомедова.
Она вместе с коллегами работает на горячей линии #МыВместе 8 (800) 200 34 11, где готовы выслушать и помочь профессиональным советом всем позвонившим. Также можно обратиться за советом к психологу в приложениях Viber, Telegram и во «Вконтакте», там работает чат-бот #МыВместе. Только за прошлый год к специалистам обратились более 3 тыс человек. Проект был создан в марте 2020 года Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом Росконгресс и ВОД «Волонтёры-медики» для поддержки нуждающихся в период пандемии коронавируса.
Юлия Рыкова, директор по внешним коммуникациям фонда «Я свободен», говорила о зооволонтёрстве. По её словам, россиян, которые активно участвуют в судьбе бездомных животных, — десятки тысяч. И при этом необязательно вступать в контакт с собаками или кошками, есть понятие «интеллектуального волонтёрства», когда помогают удалённо: отправляют корм, ведут соцсети, устраивают мероприятия.
Все выступления с онлайн-марафона «Познай себя» доступны в социальной сети ВКонтакте и на сайте Российского общества «Знание».