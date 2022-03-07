7 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что власти Венгрии издали указ, в соответствии с которым запрещается поставлять оружие Украине.

Оксана Переможенко, , 18:38 — REGNUM Власти Венгрии издали указ, в соответствии с которым запрещается поставлять оружие Украине. Об этом 7 марта сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«На заседании Оперативного штаба национальной безопасности… мы оценили ситуацию, опубликован указ, который дает понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины», — сказал политик.

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Новость обсудили в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте» на страницах издания «ШарийNET».

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

"Многие уже переобулись в воздухе», — отреагировала Yuliya S.

«Разумно. Только жаль, что не по причине своей гуманности», — добавил Izpitera1.

«Быстро… Не успели венгров включить в список «недружественных стран», сразу же перекрашиваться…» — отреагировал Алексей Б.

«Кто-то действительно хочет мира», — написал Серый Ч.

«Кто-то действительно хочет Закарпатье. [Но] всё Закарпатье им жирно будет. Там и русинов много. Вот кусок с венграми ещё куда ни шло. Да и плацдарм на Европу на всякий случай (наш бронепоезд) останется», — ответил ему Diver M.

«Весь мир с нами…» — с сарказмом напомнил Владимир П. лозунг, который любят повторять в Киеве.

«Забирайте Закарпатье уже», — смеется Алексей Б.

«Орбан что-то знает», — иронизирует Станислав А.

«Зря, что ли, Венгрия несколько лет в Закарпатье венгерские паспорта раздавала?» — ответила Станиславу А. Анжела Б.

«Плюс долгосрочный договор с Россией на дешёвый газ, да ещё недавно договор на увеличение поставок!» — ответила Анжеле Б. Татьяна Ф.

«Так это его выбор! Но об этом ему и его стране в дальнейшем напомнят!» — написала Лиза Ю.

«Кто? Украина или ее хозяева?» — поинтересовалась у Лизы Ю. Анна Д.

«Уважение тем странам, которые отстаивают свои национальные интересы. Я так понимаю, кроме Сербии и Венгрии, другие страны Европы дешевый газ не получат по долгосрочным контрактам?» — не без сарказма задался вопросом Артур М.

«Хитрован. А войска НАТО размещает на своей территории. И нашим, и вашим, короче», — с сарказмом подытожила Людмила Ш.