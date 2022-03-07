Тюмень, , 18:13 — REGNUM В Югру 7 марта из международного аэропорта Минеральные Воды прибывают 71 человек эвакуированных из Донецкой Народной Республики. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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Все они жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета.

По прибытии в Сургут эвакуированные граждане будут размещены на базе «Олимпия». Для сопровождения эвакуированных сформирована бригада медиков Центра медицины катастроф, психологов, работников социальной службы Югры, волонтёров Гуманитарного добровольческого корпуса.

Здесь подготовлено всё необходимое для комфортного пребывания, предметы первой необходимости, теплые вещи, сим-карты российских сотовых операторов.

«Семьям будет оказано содействие в оформлении необходимых документов — идентификационного номера налогоплательщика, страхового номера индивидуального лицевого счёта, вида на жительство в РФ. Пакет документов граждан будет отправлен в Ростовскую область для оформления единовременных выплат», — обозначила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Все дети, прибывшие в Югру из республик донбасса будут оформлены в детские сады и школы. взрослым подыщут варианты трудоустройства.

Как ранее сообщало РЕ, самостоятельно прибыли в Югру уже 19 человек из республик Донбасса.

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