Екатеринбург, 7 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть многоквартирных домов на территории Орджоникидзевского района остались без холодной воды. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Причиной стала коммунальная авария. Как сообщает пресс=служба прокуратуры Свердловской области, по факту ЧП проводится проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

На место оперативно прибыли аварийные бригады. Также был организован подвоз воды.