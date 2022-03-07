Часть Екатеринбурга осталась без холодной воды
Екатеринбург, 7 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть многоквартирных домов на территории Орджоникидзевского района остались без холодной воды. Об этом пишут СМИ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вода
Причиной стала коммунальная авария. Как сообщает пресс=служба прокуратуры Свердловской области, по факту ЧП проводится проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.
На место оперативно прибыли аварийные бригады. Также был организован подвоз воды.