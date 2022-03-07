Москва, , 17:55 — REGNUM Ультраправые политики Германии, Греции и Нидерландов возлагают ответственность за начало спецоперации на Украине на Запад.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

В Германии глава парламентской группы АдГ Алиса Вайдель назвала ситуацию «историческим провалом» Запада, который поддерживал перспективу вступления Украины в НАТО вместо того, чтобы продвигать для этой страны решение «гарантированного нейтралитета».

Глава партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос заявил: «Если России ничего не угрожает, то что НАТО делает у ее границ?»

Нидерландский политик Тьерри Боде считает, что у России выбора не было. Партия «Форума за демократию» обвинила его в распространении «российской пропаганды».

Швейцария: интернет-газета infosperber. ch прекратила многолетнее сотрудничество с Кристианом Мюллером, который освещал взаимоотношения РФ и Украины, в том числе отражал точку зрения со стороны России. Его обвинили в том, что он переложил на Европу ответственность за развязывание РФ наступательных действий и не критиковал Путина. Ранее Кристиан Мюллер заявлял: «Это ужасная трагедия, что Путин позволил себя спровоцировать западным державам и СМИ».

Глава Партии Зелёных Квебека Алекс Тирелл назвал требования России, в том числе о денацификации Украины, «разумными». По его мнению, Запад и украинские власти должны согласиться на признание Крыма в составе России и независимости ДНР и ЛНР. По его словам, есть доказательства связей украинских властей с неонацистскими группировками. Другие политики жёстко раскритиковали Алекса Тиррелла за эти слова.

Врач, писатель и активист из Индии Хавар Хан Ачакзай в Twitter (11,5 тыс. читателей) назвал Джо Байдена убийцей из-за атаки американской армии на афганский Кабул, в которой погибли 10 мирных граждан. Под твитом экс-посол США в РФ Майкл Макфол (734,6 тыс. читателей) написал, что это было случайностью. В ответ Хавар Хан Ачакзай обвинил США в двойных стандартах по отношению к России: «Отвратительно смягчать собственные действия «случайностью», при этом со всей горячностью критикуя действия противников».

Командир ополчения города Мхарде Симон Ибрагим заявил: «Конечно, мы знаем, что Россия сейчас проводит специальную военную операцию на Украине против нацистов и хотим сказать, что сегодня мы всем сердцем с вашей страной. Мы солидарны с российской армией и президентом Путиным в борьбе с проявлениями фашизма в Европе».

Бойцы народного ополчения города Скальбия и соседних поселений провинции Хама также выразили поддержку российским военнослужащим — колонна из десятков автомобилей с буквой «Z» направилась к мемориалу сирийским и российским воинам, которые погибли, освобождая ближневосточную страну от террористов. Местные жители аплодировали и махали колонне с балконов, отмечают сирийские СМИ.