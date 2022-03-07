Ростов-на-Дону, , 17:47 — REGNUM Ростовская область готова к приёму беженцев с Украины, сообщили ИА REGNUM в донском пресс-центре 7 марта.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Действительно один из гуманитарных коридоров организован в направлении Ростова-на-Дону. В зависимости от ситуации беженцы могут быть размещены в ПВР Ростовской области, либо направлены в другие субъекты РФ. Регион готов к приему граждан», — уточнил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

ИА REGNUM напоминает, что Минобороны РФ сообщило, что 7 марта с 10:00 мск объявлен «режим тишины» и открыты шесть гуманитарных коридоров. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирные жители Мариуполя и Волновахи не смогут покинуть города, так как им препятствуют ВСУ.

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