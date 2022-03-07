Лондон, , 17:46 — REGNUM Цена на голубое топливо в Европе в ходе торгов на бирже обновила исторический максимум, превысив отметку $3800 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным торговой площадки, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет около $3850 за 1000 куб. м.

Рост цены на газ в Европе составляет более чем 79%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что правительства европейских стран должны принять решение о повторном запуске ранее остановленных атомных электростанций.