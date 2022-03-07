Элиста, 7 марта 2022, 17:35 — REGNUM Жители Лаганского района Калмыкии почти трое суток остаются без света и воды после разгула стихии. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, посетивший муниципалитет, наиболее пострадавший во время шторма.
«Почти трое суток местные жители остаются без электричества и стабильного водоснабжения. Сейчас все силы брошены на восстановление коммуникаций. Компания «Россети Северный Кавказ» направила в республику четыре дополнительные бригады. Специалисты работают в круглосуточном режиме», — уточнил Хасиков.
Также повреждены ураганным ветром кровли нескольких школ. Восстановительные работы будут проведены в ближайшее время.
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