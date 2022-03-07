Элиста, 7 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Жители Лаганского района Калмыкии почти трое суток остаются без света и воды после разгула стихии. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, посетивший муниципалитет, наиболее пострадавший во время шторма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Почти трое суток местные жители остаются без электричества и стабильного водоснабжения. Сейчас все силы брошены на восстановление коммуникаций. Компания «Россети Северный Кавказ» направила в республику четыре дополнительные бригады. Специалисты работают в круглосуточном режиме», — уточнил Хасиков.

Также повреждены ураганным ветром кровли нескольких школ. Восстановительные работы будут проведены в ближайшее время.