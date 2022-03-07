Москва, , 17:27 — REGNUM Находящиеся в Харькове и Полтаве биолаборатории работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, а биолаборатории во Львове — с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза. Об этом 7 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов на брифинге.

Оборудование в одной из биолабораторий Youtube.com канал NunnLugarCTR

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«Анализ актов уничтожения (на Украине) показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», — отметил Кириллов.

По его словам, более 320 емкостей с различными возбудителями всего было уничтожено во Львове. Так, было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллезом, 5 — с чумой.

Кириллов отметил, что о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ, свидетельствуют «номенклатура и избыточное количество биопатогенов».

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2022 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что непрозрачная деятельность биологических лабораторий США несёт потенциальные угрозы.