Таллин, , 17:23 — REGNUM Высокие мировые и европейские цены на электроэнергию позволили запустить в Эстонии работающие на сланце электростанции, которые все последние годы сокращали свои мощности и число работников.

Об этом председатель правления эстонского энергетического госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер сообщил изданию «Северное побережье» уезда Ида-Вирумаа (северо-восток страны), где расположены главные энергоисточники страны — Нарвские электростанции, работающие на горючем сланце.

Так, если в предыдущие годы в Ида-Вирумаа из-за введения жестких экологических норм и квот со стороны Евросоюза исчезло более 2 000 рабочих мест на сланцедобывающих шахтах и электростанциях госконцерна Eesti Energia, то нынешней зимой предприятие начало потихоньку принимать на работу дополнительных людей, чтобы покрыть возросшую потребность в выработке электроэнергии.

«Прежде всего мы взяли на работу людей на электростанции, да и логистическое предприятие и сланцевые шахты работали намного больше, чем мы предполагали», — отметил Суттер.

По его мнению, учитывая внешнюю конъюнктуру, в 2022 году не видно причин, по которым количество работников в энергосеторе могло бы уменьшится. Он добавил, что когда в 2024 году будет готов новый завод сланцевых масел, Eesti Energia намерен принять на работу еще 200−300 человек.