Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Как утверждает издание «РБ Спорт», 30-летний ангольский центральный защитник «Аль-Айна» Баштуш, выступающий за «Ростов» на правах аренды, может покинуть российский клуб до завершения сезона.

Fc-rostov.ru «Ростов»

В текущем сезоне Баштуш принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Также Баштуш выступал за «Ростов» в период с 2013 по 2016 годы. Летом 2016 года ангольского защитника выкупил римский «Лацио» за 5 миллионов евро. Спустя четыре года Баштуша подписал саудовский футбольный клуб «Аль-Айн».