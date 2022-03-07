Таллин, , 17:22 — REGNUM Выборочные визиты к заводчикам собак в Эстонии продемонстрировали, что не все животные обеспечены необходимыми гигиеной и уходом, физической активностью, возможностями социального взаимодействия и доступом к ветеринарной помощи.

Такую оценку итогов прошедшего контроля дал председатель правления Эстонского кинологического союза (EKL) Керсти Паю.

По сообщению Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии, (PTA), в сотрудничестве с EKL будет разработана инструкция и обзор того, как можно обеспечить хорошие условия содержания собак в соответствии с Законом о защите животных, требованиями содержания домашних животных и передовой практикой содержания собак.

По словам ведущего специалиста по благополучию животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Тийны Кукк, бывает и так, что во время проверки специалисты ведомства попадают на «фабрику по производству щенков», где собак держат в стесненных условиях и не ухаживают за ними.

Она призвала собаководов не боятся визита проверяющих, ведь устранить недостатки и обеспечить лучшие условия для собак — общая цель.

В 2022 году Эстонский кинологический союз разработает также программу для заводчиков, которая будет использоваться для консультирования питомников специально подготовленными специалистами.

Такая система успешно работает в Финляндии, где положительная оценка консультанта питомника является знаком качества как для заводчиков, так и для покупателей щенков, отметила Керсти Паю.