Черноземельский район, Калмыкия, 7 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Черноземельском районе Калмыкии полностью восстановлено электроснабжение после шторма. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, посетивший муниципалитет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет. Лампочка

В настоящее время специалисты подсчитывают ущерб, нанесённый разгулом стихии. В ближайшее время будет восстановлена частично разрушенная ураганом крыша школы, расположенной в посёлке Комсомольский. По словам Хасикова, порывы ветра повредили также ограждение хирургического отделения медицинского учреждения.

ИА REGNUM сообщало, что порывы ветра в Калмыкии 4 и 5 марта достигали 32 метров в секунду. В 24 населённых пунктах было нарушено электроснабжение, приостановлена подача газа и воды.