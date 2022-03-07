Турин, Италия, , 17:03 — REGNUM 22-летний таранный форвард туринского «Ювентуса» и сборной Сербии по футболу Душан Влахович был признан лучшим игроком клуба в феврале. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба «старой синьоры».

Логотип Ювентуса

В феврале Душан Влахович принял участие в шести матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. На данный момент туринский клуб с пятнадцатью победами и 53-мя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Влахович перешел в «Ювентус» 28 января 2022 года из «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сербского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.