Москва, , 16:57 — REGNUM Ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров украинская сторона пока не выполнила. Об этом 7 марта заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на 13:00 часов украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров, — сказал он. — Мы (ВС РФ) внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами».

По его словам, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено.

Мизинцев добавил, что националисты из населенных пунктов просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гумштабе России сообщили, что украинская сторона утром 7 марта согласилась на открытие гуманитарных коридоров по предложению России, за исключением направленных в Россию.