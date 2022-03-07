Валенсия, Испания, 7 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. 31-летний российский фланговый атакующий полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в России. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Черышев

«Переход в российский клуб? Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдет», — сказал отец футболиста в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Дениса Черышева лишь один забитый мяч и одна результативная передача в тринадцати матчах за «летучих мышей» во всех турнирах.

Черышев перешел в «Валенсию» 1 июля 2019 года из «Вильярреала» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.