Лондон, , 16:46 — REGNUM Как сообщает издание Football. London, главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес недоволен арендой 23-летнего опорного полузащитника московского «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала.

Алекс Крал, Вильмар Барриос Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что руководство «молотобойцев» разочаровано в игре и форме футболиста и не намерено выкупать Крала.

В текущем сезоне Алекс Крал принял участие в шести матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле чешский полузащитник провел 257 минут.

«Спартак» выкупил Крала у пражской «Славии» 1 сентября 2019 года за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.