Кабул, 7 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Представительство Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Афганистане приступило к работе. Об этом 7 марта сообщили в организации.

Рынок в Кабуле

Руководство ОИС назначило Мохаммада Саида аль-Аяша своим представителем в Афганистане. В заявлении организации говорится, что офис, созданный в Афганистане, будет координировать гуманитарную помощь стране.

Поскольку кризис в Афганистане обостряется, члены организации учредили «Афганский гуманитарный фонд» и обратились к своим государствам-членам с просьбой оказать финансовую помощь. Несколько дней назад Нигерия внесла в фонд 1 миллион долларов.

В ОИС заявляют, что полностью выполнят свою резолюцию по Афганистану, принятую на саммите в Пакистане.

Специальное совещание ОИС по Афганистану было проведено в конце декабря прошлого года по инициативе Саудовской Аравии и организовано Исламабадом.

В резолюции подчеркивается, что необходимо предпринять согласованные усилия для восстановления потенциала государственных учреждений в Афганистане для борьбы с терроризмом, наркотиками, торговлей людьми, отмыванием денег, организованной преступностью и нелегальной иммиграцией.