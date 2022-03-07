Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Вашингтону по-прежнему нужна помощь других стран, чтобы принять афганцев, бежавших из страны в прошлом году. Об этом, как передает Afintl.com, сообщил представитель Госдепа США журналистам.

Беженцы

По его словам, власти США призывают своих партнеров принимать афганцев, не имеющих статуса проживания в стране. Те афганцы, которые имеют право въехать в США, должны пройти долгий и сложный процесс иммиграции.

«Мы поддерживаем контакты с международными партнерами и примерно 60 странами, и мы всегда готовы помочь им принять участие в этих международных усилиях», — сказал журналистам высокопоставленный чиновник США.

Он сказал, что международные партнеры США работали вместе в Афганистане в течение 20 лет, и теперь эти усилия должны быть сосредоточены на переселении афганцев, бежавших из страны.

Чиновник добавил, что тысячи афганцев в Европе, на Ближнем Востоке и в других местах месяцами ждут переселения. Он сделал это заявление после посещения лагеря афганских беженцев в Абу-Даби, столице ОАЭ, где сотни афганцев, проживающих в лагерях, неоднократно протестовали против продолжительности ожидания своего переезда в США. Около 12 000 эвакуированных афганцев были размещены в ОАЭ.

По словам чиновника, большинство из этих людей имеют право проживать в США, а те, кто не имеют такого права, но покинули Афганистан специальными рейсами США, будут переселены в третью страну.

Однако чиновник сказал, что неясно, в какие страны будут переселены те, кто не имеет права въехать в Соединенные Штаты.

«Мы начали переговоры с рядом наших международных партнеров», — сказал он.

Напомним, с августа прошлого года США приняли 85 000 афганцев.