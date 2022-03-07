Курган, , 16:32 — REGNUM В Кургане в отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Мошенничество 50.мвд.рф

По данным следствия, летом 2021 года бывший сотрудник районного отдела полиции предоставил в кредитную организацию данные своих коллег, которые он знал по долгу службы, и от их имени заключил договоры займов на общую сумму 37 тысяч рублей. Деньги обвиняемый присвоил, а его бывшим коллегам пришлось объясняться с кредиторами.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).