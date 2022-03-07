Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM 7 марта в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Сочи». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

ФК «Ростов» Fc-rostov.ru

Бригада арбитров: Игорь Панин | Арам Петросян | Рустам Мухтаров | Ян Бобровский | Василий Казарцев.

Составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин, Кенто Хасимото, Данил Глебов, Армин Гигович, Кирилл Фольмер, Понтус Альмквист, Дмитрий Полоз, Али Соу.

«Сочи»: Денис Адамов, Данила Прохин, Кирилл Заика, Игорь Юрганов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Викториен Ангбан, Никита Бурмистров, Матео Кассьера.