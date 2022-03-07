Кабул, , 16:23 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане внесли существенные изменения в учебную программу вузов. Об этом сообщили Afghanistan International источники из сектора высшего образования.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократили количество часов преподавания основных предметов и вместо этого утроили количество занятий по исламу.

Ранее исламская культура в объеме 8 кредит-часов в обязательном порядке преподавалась во всех афганских университетах. Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили обязательное преподавание исламской культуры с восьми до 24 кредит-часов. Ранее в каждом семестре преподавался кредит-час по исламской культуре.

В соответствии с новым планом, в учебники, ранее подготовленные кафедрой исламской культуры Кабульского университета, будут добавлены новые темы, такие как чтение Корана, истории их жизни пророка, религиозное мировоззрение.

Источники в афганском международном сообществе рассказали, что министерство высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние недели потребовало от всех частных и государственных университетов по всему Афганистану пересмотреть учебные программы.

На официальном сайте министерства высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщалось о встречах, направленных на «определение и консолидацию учебных планов магистерских программ».

Ряд преподавателей вузов сообщил Afghanistan International, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) навязывает свои идеологические учебные программы, основанные на «догматических убеждениях». Предыдущая программа афганских вузов была разработана в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Преподаватели афганских университетов говорят, что нововведения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в учебные программы афганских вузов, противоречит международным научным стандартам и окажет сильное давление на студентов. Ранее преподавание исламской культуры в афганских университетах часто вызывало споры.