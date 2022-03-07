Тверь, 7 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Отправка партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик из Твери состоялась 7 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарной помощи

Из Тверской области в адрес жителей Донбасса отправлено 11 тонн груза, это — питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары. Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. Отправка груза организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о готовности региона оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР. В регионе готовы принять эвакуированных жителей Донбасса, созданы места для временного размещения беженцев. Пока вынужденные переселенцы пребывают в регион только самостоятельно — к родным и знакомым в Верхневолжье прибыли около 130 человек. Власти тверской области помогают им с предоставлением медицинских услуг, устройством детей в школы и детские сады.