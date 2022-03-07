Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Сегодня, 7 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто, Артем Дзюба.

«Уфа»: Александр Беленов, Юрий Журавлев, Руслан Фищенко, Константин Плиев, Боян Йокич, Дмитрий Кабутов, Артем Голубев, Тиагу Родригеш, Филип Мрзляк, Эгаш Касинтура, Александр Саплинов.

На данный момент «сине-бело-голубые», одержав двенадцать побед и набрав 41 очко, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с шестнадцатью очками располагается на пятнадцатой позиции.