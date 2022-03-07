Оренбургская область, 30 апреля, 2015, 18:18 — ИА Регнум. В мошенничестве обвиняется группа из 26 человек, из низ 23 — являются сотрудниками банка

В Оренбургской области в ходе следствия установлена схема, по которой действовали группа мошенников. В банк обращался клиент за предоставлением ему кредита, на что получал отказ. Далее злоумышленники оформляли без ведома клиента на него кредит. Полученные деньги преступники распределяли между собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 апреля в пресс-службе УМВД по региону.

Заявление о пропаже 12 млн от бузулукского отделения федерального банка поступило в полицию в январе 2014 года. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 Уголовного кодекса России «Мошенничество в сфере кредитования». В настоящее время оно с обвинительным заключением направлено в суд.

Стоит отметить, что это не первый случай в регионе, когда в мошеннических махинациях с деньгами кредитного учреждения замешаны его же сотрудники. В Ташлинском районе в 2015 году сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 3,5 миллиона рублей. В феврале женщина в ходе доследственных мероприятий в добровольном порядке погасила долг банку на 900 тысяч рублей.