* запрещённая в России организация

Кабул, , 16:13 — REGNUM Преподаватель университета в Афганистане Саид Бакир Мохсени был освобожден из тюрьмы. Об этом 7 марта сообщает Afghanistan International со ссылкой на его семью.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мохсени вечером 4 марта. В последние дни откровенная критика Бакиром Мохсени политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привлекла большое внимание в социальных сетях.

В последние месяцы он оспаривал легитимность движения, участвуя в теледебатах с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и откровенно критиковал их действия. Он поставил под сомнение теоретические основы взглядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вскоре приобрел большое количество сторонников среди населения Афганистана.

Перед арестом Мохсени разместил на своей странице в соцсети Facebook заметку, в которой говорилось, что он в телевизионной программе беседовал с доктором Мохаммадом Наимом, членом политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали трансляцию.

На своей страничке он подверг резкой критике и проводимые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыски домов, назвав их «незаконными», и заявив, что «использование силы и создание атмосферы страха малоэффективно для укрепления режима».

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.