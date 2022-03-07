Астрахань, , 16:07 — REGNUM Более 30,4 тыс. жителей Астраханской области остаются без света после урагана по данным на 7 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

В зоне отключения электроэнергии остаются восемь муниципальных образований, 55 населённых пунктов.

По данным «Россетти — Юг», в Астраханской области работает 115 бригад аварийных бригад. В Приволжском районе основные работы ведутся в селах Растопуловка, Началово, Три Протока, Килинчи, Пойменном. Наибольший ущерб фиксируется в Ливанском и Икрянинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный циклон прошёл через территорию Астраханской области 4−5 марта. По заявлению губернатора региона, в запаромных селах Икрянского района придется заново создавать электросеть.

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