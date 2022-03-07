Москва, , 16:04 — REGNUM Более 90 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 7 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще 17 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 10 авиарейсов, еще 36 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов, еще 21 отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 7 марта в Москве ожидаются облачная погода, местами — кратковременный снег, температура воздуха будет около 0С.