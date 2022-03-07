Осло, 7 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Группа океанологов и экологов из Норвегии установила, что размеры и масса особей в популяциях сёмги и скумбрии в северной части Атлантического океана резко уменьшились в 2005 году. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Science Advances.

Hans-Petter Fjeld Атлантический лосось (Salmo salar)

Учёные в течение многих лет следили за состоянием популяций этих рыб в норвежских реках и близким к ним регионах Атлантического океана. С 1990 года они провели более 50 тыс. контрольных замеров взрослых особей сёмги и скумбрий, выловленных во время нереста.

Исследователи обнаружили, что размеры и масса этих рыб резко сократились в 2004—2005 годах. В частности, средняя масса уменьшилась на 25−36%, а длина — на 9−14%. После этого периода средние масса и размеры рыб сохранялись на этом же уровне.

Авторы исследования предположили, что причиной сокращения массы и размеров рыб могли стать климатические изменения. Они установили, что средние температуры в этом регионе 2004−2005 годах выросли на 1−1,5 °C. Учёные считают, что потепление ослабило приток холодных арктических вод, которые были более насыщены питательными веществами для рыб.