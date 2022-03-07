Краснодар, , 16:03 — REGNUM 7 марта футбольный клуб «Краснодар» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Уралом» из Екатеринбурга. Матч, проходивший в Краснодаре на стадионе «Краснодар», завершился со счетом 2:1.

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Эдуард Сперцян (59' пенальти) и Владимир Ильин (65' Ираклий Манелов). Единственный гол гостей на 79-й минуте встречи забил 34-летний румынский нападающий Эрик Бикфалви после передачи Рамазана Гаджимуратова.

Составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Сергей Петров, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов (Вячеслав Якимов, 74'), Алексей Ионов, Владимир Ильин, Ираклий Манелов (Дмитрий Кучугура, 90').

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Иван Кузьмичев, Артем Мамин, Алексей Герасимов, Рафал Аугустыняк, Александр Юшин (Юрий Железнов, 70'), Рамазан Гаджимуратов, Даниэль Мишкич (Алексей Евсеев, 69'), Чингиз Магомадов (Олег Шатов, 79'), Эрик Бикфалви.

«Краснодар», одержав девятую победу в сезоне и набрав 32 очка, обошел «Ахмат» и «Локомотив» и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с девятнадцатью очками остался на тринадцатом месте в зоне вылета.