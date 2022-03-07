Тбилиси, , 20:07 — REGNUM Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили обвинила грузинское правительство в том, что оно пишет «позорную страницу» истории Грузии, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

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«Мы сегодня видим, что правительство Грузии пишет позорную страницу грузинской истории. Тогда, когда весь мир, всё цивилизованное сообщество стоит рядом с Украиной, Грузия упоминается вместе с Россией и Белоруссией. Эта позорная страница будет переписана, и чрезвычайно важно, чтобы мы предприняли для этого различные меры», — сказала Мамулашвили.

Напомним, что депутат Мамулашвили известна своими крайне резкими антироосийскими высказываниями, а её родной брат Мамука Мамулашвили командует вооружённым отрядом грузинских националистов, вооющих в Донбассе.