Астрахань, 7 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя жительница Астрахани подозревается в нападении на сотрудника полиции, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 7 марта в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, вечером 12 февраля наряд полиции во время патрулирования увидел группу подростков, устроивших потасовку около точки быстрого питания на улице Кирова. Когда полицейские попытались пресечь драку, 17-летняя девушка ударила правоохранители ногой в живот.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.