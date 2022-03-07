Астрахань, , 15:52 — REGNUM Заново отстраивать электрические сети придётся в ряде сёл Икрянинского района Астраханской области после урагана. Об этом 7 марта написал в соцсетях глава региона Игорь Бабушкин.

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

«Продолжаем устранять последствия непогоды. Энергоснабжение поэтапно возобновляется в городе и муниципальных образованиях области. Больше всех пострадали Лиманский и Икрянинский районы. К сожалению, стихия нанесла сетям колоссальный ущерб. В запаромных сёлах Икрянинского района придётся строить электросеть заново», — уточнил глава региона.

Он добавил, что на утро 7 марта без света оставались около 30 тысяч жителей региона, также не устранены отключения воды. Основную часть потребителей энергетики обещают подключить к вечеру 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 марта через территорию Астраханской области прошёл мощный циклон. В результате десятки тысяч жителей остались без света, жители Астрахани — ещё и без воды.