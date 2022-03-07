Варшава, 7 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Польша не является стороной конфликта на Украине, и не ведёт никаких действий военного характера со своей территории. Об этом в эфире«Польского радио» заявил глава канцелярии премьер-министра ПольшиМихал Дворчик.

Archiwum.premier.gov.pl Михал Дворчик

Ранее, 1 марта, командование ВВС Украины сообщило в Facebook, что Болгария должна передать Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 самолетов типа Су-25, Польша — 28 самолётов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

Глава канцелярии польского премьера опроверг эту информацию, и заявил, что «позиция Польши не изменилась». «Мы не посылали ни одного истребителя на Украину», — подчеркнул он.

По словам Дворчика, никаких решений подобного рода не принималось, если они должны быть приняты, то на уровне всего Североатлантического альянса.

«В данный момент продолжаются дискуссии на уровне Североатлантического альянса, в том числе с нашими основными партнерами, Соединенными Штатами, о формах помощи, в том числе о возможности ведения оборонительных действий через Украину … анализируются различные сценарии, но пока не принято решения в конкретных делах, ведение такого рода рассуждений о возникшем разладе не поможет в этом деле», — сказал он.

Как пояснил Дворчик, Польша оказывает Украине, в том числе и её вооружённым силам, гуманитарную помощь.

«Польша считает важным каждый день доставлять гуманитарную помощь на Украину. Через Польшу, хотя бы по географическим причинам, идёт часть помощи, которая затем поступает в украинские вооруженные силы», — заявил глава канцелярии премьера.

«Польская сторона не вела, не ведёт и не будет вести никаких вооруженных действий со своей территории. Мы абсолютно не сторона конфликта и не будем … В этом вопросе высказывались очень однозначно польские политики, а также европейские и американские политики. Североатлантический альянс не будет стороной этого конфликта, об этом абсолютно не может быть и речи», — говорит Дворчик.