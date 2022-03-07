* запрещённая в России организация

Тбилиси, , 20:05 — REGNUM Представители СМИ, критикующих российское правительство, прибывают в Грузию, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». Так, Екатерина Котрикадзе, руководитель службы новостей российского оппозиционного телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), вернулась в Грузию.

Телевизор

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

После своего возвращения Котрикадзе сказала много слов о режиме, действующем в «путинской России», и напомнила, что государство закрыло независимый телеканал только потому, что тот разоблачал его «преступные планы».

«Путин решил пойти ва-банк, это тот момент, когда он должен вписать своё имя в историю, и он делает всё для этого», — сказала Котрикадзе.

Котрикадзе отметила, что она и другие ёё коллеги пробудут в Грузии столько, сколько будет необходимо.

Напомним, что 1 марта деятельность радиостанции «Эхо Москвы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) было прекращено в Российской Федерации за распространение ложной информации о проведении специальной военной операции на территории Украины.

* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом