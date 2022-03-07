Женева, Швейцария, 7 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Очередной запуск Большого адронного коллайдера (БАК) запланирован на весну 2022 года. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на данные Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН.

Home.cern Большой адронный коллайдер

Второй сеанс работы (Run 2) крупнейшего в мире ускорителя частиц проводился с 2015 по 2018 годы. После этого специалисты взяли техническую паузу, за которую планировали провести оптимизацию ускорителя.

Задержка в работе БАК продлилась дольше планируемого времени из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Планируется, что новый этап работы продлится до 2024 года.

После этого установка пройдёт серьёзную модернизацию с повышением интегральной светимости. В новом режиме коллайдер будет запущен не ранее 2028 года.