Грозный, , 15:29 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям Украины с призывом не давать использовать себя в качестве живого щита для украинских националистов. Он написал об этом 7 марта в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

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«Украина — прекрасная страна, где живет добрый и красивый народ. Не давайте себя использовать в качестве щита. Выступите, наконец, против этого нацистского режима», — отметил в своем сообщении глава Чечни.

Также Кадыров указал на то, что и жители России, и жители Украины хотят не воевать, а жить в согласии, и чтобы никто не мог расшатать мир в обеих странах, а также в отношениях между ними.

Кроме того, он уточнил Россия и Белоруссия дают украинцам коридор, по которому они попадут к своим братьям, готовым встретить их, в отличие от коридора в сторону США, использующих жителей Украины для своих политических и военных игр.

«Откройте, наконец, глаза на политический режим Зеленского и примите решение. Дорога каждая минута», — заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы.