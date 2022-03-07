Екатеринбург, 7 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Свердловской области после периода оттепели наступило резкое похолодание. Утром 7 марта столбик термометра опускался местами ниже минус 20 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ukrinform.com Мороз

В ближайшие дни мороз сохранится. Столбик термометра может достигать отметки ниже минус 25 градусов, обещают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, февраль и начало марта выдались в регионе тёплыми. Температура воздуха поднималась выше нуля градусов.