Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Японская автомобилестроительная компания Nissan ожидает скорой остановки производства на заводе в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 марта на сайте компании.

Завод Nissan в Петербурге Nissan-europe.com

В компании заявили, что Nissan уже прекратил поставки автомобилей в Россию. Автопроизводитель добавил, что в скором времени ожидается остановка завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года. На мощностях завода выпускается три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По состоянию на март 2021 года на предприятии работало около 2000 сотрудников.

Ранее ряд компаний из США, Японии и ЕС объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию. Решение принято на фоне антироссийских санкций правительств этих стран.

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