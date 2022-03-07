Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга поступил первый в городе материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, сообщили 7 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС). Эта статья введена Федеральным законом от 04.03.2022 N 31-ФЗ.

КоАП РФ Pravo.ru

Согласно части 1 указанной статьи, под административное наказание подпадают публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

По материалам дела, днем 6 марта Наталья Вакутина у дома 35 по Невскому проспекту осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

За такое правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Добавим, что по итогам несанкционированных акций, прошедших 6 марта, в Петербурге возбуждено два уголовных дела в отношении двух молодых мужчин, применивших насилие против сотрудников правопорядка. Один из них дважды ударил полицейского, а другой — толкнул руками, пытаясь избежать задержания. Несколько сотен человек привлечено к административной ответственности.

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