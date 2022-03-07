Тверь, , 14:57 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в Краснохолмском районе Тверской области утром 7 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пожар произошёл 7 марта в деревне Барбарино. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1977 и 1959 года рождения.

По фактам гибели людей Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Для выяснения точной причины пожара будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы.