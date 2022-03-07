Москва, , 14:57 — REGNUM Украинская сторона утром 7 марта согласилась на открытие гуманитарных коридоров по предложению России, за исключением направленных в Россию. Об этом сообщили в Гумштабе России.

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7 марта с 10:00 мск Вооруженные силы РФ объявили «режим тишины» и открыли гуманитарные коридоры из четырех украинских городов.

При этом на период открытия гумкоридоров Вооруженные Силы РФ осуществляют непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БпЛА.

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