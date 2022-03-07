Сидней, Австралия, 7 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Атаман «Посольского» Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска (входит в состав Союза казаков-воинов России и зарубежья) Семён Боков организовал в Сиднее митинг в поддержку президента России Владимира Путина.

Skwrz.ru Казаки

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Акция состоялась у здания Генерального консульства РФ. На автомобилях участники митинга нанесли букву «Z» в знак поддержки Вооружённым силам РФ.

В акции приняли участие не только граждане России, живущие в Австралии, но и граждане Украины. Несмотря на активно проводимую антироссийскую пропаганду, многие австралийцы поддерживают решение президента России о проведении специальной операции по защите Донбасса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3526556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Участники акции отмечают, что в последнее время удаётся прорвать информационную блокаду, которую пытаются создать западные политики, и объективная информация стала доходить до людей.

ИА REGNUM сообщало, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины. В ходе совместных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народной милиции двух республик должна быть полностью устранена угроза Донбассу и России со стороны украинских вооруженных формирований, проведена демилитаризация и денацификация Украины.