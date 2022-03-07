Тюмень, 7 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Тюменской области ряд птиц изменил свой статус в региональной Красной книге. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщила доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова.

Moscowzoo.ru Белоголовый сип

К примеру вид воробьиных птиц дубровник стал исчезающим видом. Численность этих пернатых резко снизилась в связи с тем, что эти птицы улетают на зимовку в Китай, а там их отлавливают для приготовления деликатесов.

В районе Голышманово был отмечен на зимовке чёрный дрозд. Эти птицы — большая редкость на Урале из-за холодного климата. В Нижнетавдинском районе был встречен белоголовый сип — хищник из Азии. Эти редкие птицы заняли своё уникальное место в третьем издании региональной Красной книги, которое вышло в 2022 году.