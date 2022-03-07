Тверь, 7 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Тверской области восьмилетний мальчик получил серьёзные травмы при при катании с горки на тюбинге, сообщили 7 марта в пресс-службе СУ СКР по Тверской области. Следственные органы начали проверку по данному факту.

Тюбинг

Предварительно установлено, что травмы мальчик получил 25 февраля в горнолыжном парке в деревне Бакшеево Щербининского сельского поселения Калининского района при катании на тюбингах.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.